OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın 'Yılın Üstün Başarı Ödülü'nü Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a, by Medya tarafından düzenlenen 4. Avrupa Ödülleri (IV. European Awards) kapsamında "Yılın Üstün Başarı Ödülü" verildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Aydın, ödülünü by PROTOKOL Dergisi temsilcilerinden aldı. Akademi, medya ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı törende, farklı alanlarda başarı gösteren kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Aydın, "Üniversitelerin görevi yalnızca bilgi üretmekle sınırlı değildir, bilgiyi topluma kazandırmak ve gençlerimizi evrensel değerlerle donatarak geleceğe hazırlamak da bizlerin temel sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Basının, doğru bilgiye ulaşma konusunda topluma yol gösterici bir rol üstlendiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bilginin hızla yayıldığı çağımızda hakikate ulaşmanın önemi daha da arttı. Nitelikli haberciliğiyle topluma yön veren medya kuruluşlarını ve gazetecileri gönülden kutluyorum. Bu ödülü, bizleri daha fazla üretmeye, çalışmaya ve topluma fayda sağlamaya teşvik eden bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum."

Konuşmasının sonunda By Medya Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yazıcı ve by PROTOKOL Dergisi ailesine teşekkür eden Prof. Dr. Aydın, ödülün Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bilim, eğitim ve toplumsal katkı alanındaki vizyonunu daha ileriye taşıma yolunda önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.