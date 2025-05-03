OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, TEKNOFEST Kıbrıs'ta Gençlerle Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST Kıbrıs'a katıldı.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gençleri teşvik eden ve bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen TEKNOFEST Kıbrıs'ta Prof. Dr. Aydın, üniversite stantlarını ziyaret ederek öğrenciler ve proje ekipleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte yer alan OMÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği projeleri inceleyen Aydın, yaptığı açıklamada gençlerin bilimsel üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite olarak öğrencilerimizin bu tür organizasyonlarda aktif rol almalarını destekliyor, gençlerimizin bilimsel meraklarını sahaya taşıyan her girişimin yanında yer alıyoruz." dedi.

Aydın, TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji yarışması değil, aynı zamanda gençlerin yerli ve milli teknolojiye ilgisini artıran büyük bir vizyon hareketi olduğunu da vurguladı.

Etkinlikte, Türkiye ve KKTC'den çok sayıda üniversitenin yöneticilerinin, özel sektör temsilcilerinin ve teknoloji meraklılarının OMÜ standını ziyaret ettiği bildirildi.

Aydın'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın da eşlik ettiği belirtildi.