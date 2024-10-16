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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın mazbatasını aldı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın mazbatasını aldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatma Aydın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda (YÖK) düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatma Aydın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda (YÖK) düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Eylül 2024 tarihli kararname ile atanan ve 23 Eylül'de görevi devralan Prof. Dr. Aydın, rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

Mazbata töreninde konuşan Rektör Aydın, OMÜ rektörlüğüne layık görüldüğünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerini sundu.

Aydın, şunları kaydetti:

"Üzerimize aldığımız bu şerefli görevi özveriyle ifa ederken, araştırma, eğitim ve topluma hizmet bilinciyle daha güçlü bir OMÜ odak noktamız olacak. Bu uğurda köklü üniversitemiz ve güçlü ülkemizin tarihinden aldığımız ilhamla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Mazbatamızın OMÜ ailesinin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Özvar da Aydın'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

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