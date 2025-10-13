OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Geçen Yılı ve Gelecek Hedeflerini Paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun'daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek, geçen yılın başarılarını ve üniversitenin gelecek hedeflerini paylaştı.

Omtel Hotel'de düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, OMÜ'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan (YÖKAK) aldığı 5 yıllık tam akreditasyon ve Aday Araştırma Üniversitesi süreci hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın başarılarını değerlendirmek, gelecek tasarımlarını paylaşmak ve ortak akıl odaklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen "Medya Buluşması"nda Rektör Aydın, OMÜ'nün proje ve çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

OMÜ'nün 50 yaşında köklü bir üniversite olduğunu dile getiren Aydın, OMÜ'nün YÖK'ten "Spor Dostu Kampüs" unvanı alarak öğrencilerin sağlıklı yaşam ve spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Üniversitenin bilimsel rekabet gücünü ortaya koyan en kritik gelişmeyi ise YÖK tarafından "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne kabul edilmeleri olarak açıklayan Aydın, ana hedefin bu süreci en kısa sürede "Araştırma Üniversitesi" niteliğine dönüştürerek hem bölgenin hem de ülkenin bilimsel rekabet gücüne öncülük etmek olduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da programda üniversitenin yürüttüğü projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Program karşılıklı soru cevap bölümüyle sona erdi.