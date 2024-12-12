OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'dan Meslek Yüksekokullarına Ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarda (MYO) incelemede bulundu.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Aydın'ın Vezirköprü MYO, Havza Fizik Tedavi Merkezi, Havza MYO ve Ladik MYO'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Vezirköprü MYO'nun özellikle tarım, hayvancılık, muhasebe ve işletme gibi alanlarda eğitim verdiğini belirtti.

Vezirköprü'nün turizm açısından da bölgede önemli yerler arasında olduğuna işaret eden Aydın, "Vezirköprü MYO, öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulamalı eğitim fırsatları sunan eşsiz bir ortam. Üniversite olarak bu değerleri görünür kılmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Havza MYO'yu da ziyaret eden Aydın, MYO'nun özellikle sağlık hizmetleri, turizm ve işletme alanlarında eğitim verdiğini anlattı. Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olabilecek staj ve iş birliği fırsatlarının arttırılması gerektiğini vurgulayan Aydın, sağlık ve turizm alanındaki bölümlerin pratik uygulama imkanlarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Bitkisel ve hayvansal üretim, el sanatları ve tekstil giyim, ayakkabı ve deri bölümlerinin bulunduğu Ladik MYO'yu da ziyaret eden Aydın, yeni açılan okulda özellikle kenevir dokuma gibi sürdürülebilir projelerle hem geleneksel üretim yöntemlerinin hem de modern uygulamaların harmanlanacağı eğitim modeli oluşturduğunu belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da ön planda tutuyor. Vezirköprü MYO, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza MYO ve Ladik MYO bu bağlamda çok önemli roller üstleniyor. Yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak üniversitemizin sunduğu eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz."

Ziyaretlerde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sait Sarıer, Gençlik ve Spor Vezirköprü İlçe Müdürü Mehmet Uyar da bulundu.