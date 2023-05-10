OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nden Kızılırmak Deltası'nda 175 Türden 165 Bin Kuş Halkalandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalarda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 175 türden 165 bin kuş halkalandı. Kuşların göç biyolojisi, konaklama ekolojisi ve göç stratejilerini öğrenmek amaçlanan çalışmalar kapsamında yeni türler de keşfedildi.