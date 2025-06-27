OMÜ Ladik MYO'da İlk Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

OMÜ Ladik MYO'da İlk Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ladik Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketler verilirken, mezun öğrenciler keplerini havaya fırlatarak coşkularını dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 akademik yılında ilk mezunlarını verdi.

Bitkisel ve hayvansal üretim, el sanatları ile tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümleri olmak üzere üç bölümde altı programdan mezun olan 20 öğrenci için Ladik MYO Çok Amaçlı Salon'da mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatma Büyüksofuoğlu'nun konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri verildi.

Daha sonra mezun öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törene Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Asteğmen Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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