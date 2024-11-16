OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nden Katma Değerli Ürünler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsünce yetiştirilip ıslah edilen kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

OMÜ bünyesinde 2019'da kurulan ve Türkiye'nin ilk kenevir araştırma enstitüsü olan Kenevir Araştırmaları Enstitüsünce her yıl araştırmalarda kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekimi gerçekleştiriliyor.

Genellikle Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde bulunan deneme arazilerine dikilen kenevir, hasadın ardından OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünde ilaç amaçlı kullanım, çeşit geliştirme, saflaştırma gibi bilimsel araştırmalarda kullanılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsünce projelendirilen çalışmalarla kenevirden tuğla, yalıtım malzemesi, konfeksiyon ürünü, hayvan yemi, roket başlığı gibi ürünler elde edilmesi için çalışma yapılıyor.

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulunda ise Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümünde öğrenim gören öğrenciler ise geleneksel motifleri öğrenmenin yanı sıra kenevirin daha verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda eğitim alıyor.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, AA muhabirine, 2015'te kenevir ıslahıyla ilgili hazırladıkları projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendiğini söyledi.

Bu çalışma sonucunda "Vezir" ve "Narlı" adında iki çeşit elde ettiklerini anlatan Aytaç, "Vezir" türünün Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, "Narlı"nın ise OMÜ tarafından tescillenerek çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Aytaç, üniversite tarafından üretilen ve ıslah edilen tohumların, yetiştirmek isteyen üreticilere bir firma üzerinden verildiğine işaret ederek, bu yıl Samsun, Amasya ve Kastamonu'da 13 bin 500 dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Farklı alanlarda kullanımıyla ilgili çalışma yürütülüyor

İlerleyen yıllarda Türkiye'de kenevir ekiminin daha fazla olacağını dile getiren Aytaç, "Burada yapılan çalışmayı, TÜBİTAK destekli ıslah çalışmasının çarpan etkisi olarak görebiliriz. Kenevir enstitüsünde tarım ve ıslah üzerine çalışmalar var." ifadesini kullandı.

Enstitüde inşaat, ilaç ve kimyasal sanayi gibi alanlarda birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizen Aytaç, şunları kaydetti:

"Kenevirin değişik alanlarda kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Örneğin kovan üretiminde keneviri kullanmaya çalışıyoruz. Kenevirin özellikle yara iyileştirici ve yüzey yenileyici özelliği üzerine çalışmalarımız var. Saflaştırma çalışmalarımız var. Yakın zamanda ilaç amaçlı üretim için de başvuruda bulunmuş olacağız."