OMÜ ile Kosova'nın Prizren kenti arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kosova'nın Prizren kenti arasında iş birliğinin artırılmasını amaçlayan iyi niyet anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 yıl önce imzalanan Mesleki Ara Eğitim ve Doktorlar Eğitimi Projesi'nin 5 yıl daha uzatılması için Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Prizren Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ünal, anlaşmayla Kosovalı öğretmen, doktor, diş hekim ve gençlerin mesleki eğitim almasının sağlanacağını aktardı.

Hedeflerinin Kosova'daki vatandaşların becerikli, istekli, çaba harcayabilecekleri alanlarda nitelikli eğitim alması ve ülkesinde o eğitimle hizmet vermesi olduğunu aktaran Ünal, "Eğitim gören Kosovalıların Samsun'da kalmasını arzu etmeyiz. Kendi bölgesinde, kendi milletine, kendi nesline, kendi ailesine hizmet üretmesi gerekiyor. Onların güçlenmesi için katkı sağlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ünal, teknoloji üretmenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Kosovalı öğrenciler, Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından Samsun Teknopark'tan yararlanabilecek. Dünya çok değişiyor, bilgi hızlı şekilde eskiyor, eskiden yarım asırda eskiyen bilgi şimdi yarım günde eskiyor. Kosova stratejik bir bölge, çalışmaların da stratejik olması zorunluluğu var." açıklamasında bulundu.

Xhejlani ise projeden bugüne kadar 200'ü doktor olmak üzere yaklaşık 800 Kosovalı gencin faydalandığını anlatarak, "OMÜ'de 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Kosovalı genç öğretmen ve doktorlar meslek ara eğitim gördü. İş birliğinin devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye'ye de şükranlarını sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.