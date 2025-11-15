Haberler

OMÜ ile Aziz Atik Fen Lisesi Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Aziz Atik Fen Lisesi, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla bir yıllık eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, öğrencilere üniversite ortamı tanıtarak, bilimsel üretim süreçlerine katılımlarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Aziz Atik Fen Lisesi arasında öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla bir yıllık eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokolde, Hezarfen 3 Projesi kapsamında eğitim işbBirliği, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile sertifikasyon programları, tıp ve mühendislik fakülteleri ile ortak çalışmalar, start-up girişimleri, IEEE Öğrenci Topluluğu ile iş birliği ve OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ile ortak projeler yer alıyor.

Söz konusu protokol, lise öğrencilerinin bilimsel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi, onları üniversite ortamıyla tanıştırarak yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak bilimsel etkinliklere katılımın artırılması ve öğrencilerin geleceğin nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Aziz Atik Fen Lisesi Müdürü Murat Boztepe tarafından imzalandı.

Kurnaz, üniversitenin gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişimine her zaman destek verdiğini belirterek, "Bu tür iş birlikleri gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkararak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmemize katkı sunacaktır." dedi.

Protokolün imza törenine OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz ve Hezarfen Projesi Koordinatörü Sadullah Genç de katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Haberler.com
