OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2021-2022 akademik yılının ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2021-2022 akademik yılının ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Havza MYO'nun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayatın farklı bir döneminin sonuna gelirken yeni bir başlangıcın eşiğinde bulunduklarını belirterek, edindikleri bilgi ve becerileri en güzel şekilde sergilemeleri temennisinde bulundu.

Havza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural da öğrencilerden, sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yüksekokulu ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere belgeleri CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Sancak ve Tural tarafından verildi.

Daha sonra üniversiteden bu yıl mezun olan 420 öğrenci, keplerini havaya kutlama yaptı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title