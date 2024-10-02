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OMÜ, Dünyada İlk Kez İnsansız Hava Aracı ile Değişken Oranlı Damla Sulama Sistemi Geliştirdi

OMÜ, Dünyada İlk Kez İnsansız Hava Aracı ile Değişken Oranlı Damla Sulama Sistemi Geliştirdi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uydu ve insansız hava aracı görüntüleriyle sulama sistemini optimize eden bir projeyi hayata geçirdi. Bu yenilik sayesinde tarım arazilerinde su tasarrufu ve verim artışı hedefleniyor.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), dünyada ilk kez insansız hava aracı ve uydu sistemlerinden elde edilen görüntülerle değişken oranlı damla sulama sistemini hayata geçirdi. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, "Sistemin ana amacı, uydudan ve insansız hava aracından alınan görüntülerin farklı bölgelere, farklı miktarlarda sulama yapmakta değerlendirilmesi" dedi.

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Bafra Meslek Yüksek Yüksekokulu ve sanayi iş birliği ile Samsun'un Ladik ilçesinde yürütülmekte olan ve TÜBİTAK ARDEP-1001 programı kapsamında desteklenen 'Hareketli Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama için İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine Dayalı Yönetim Modelinin (DOSUYM) Geliştirilmesi' projesinde büyük tarımsal alanlarda suyun etkin kullanılmasında, sulama otomasyonu ve değişken oranlı sulama yapılması amaçlandı.

'İSRAFI AZALTMAK İÇİN YENİ BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK'

Proje hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, "Büyük tarım arazilerinde sulamada israfı azaltmak için yeni bir sistem geliştirdik. Büyük tarım arazilerinde, toprak ve bitki değişkenliğinden dolayı, farklı bölgelerde sulama suyu ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Geliştirdiğimiz bu sistem ile hem yağmurlama sulama hem de damla sulama yapabilir ve damla sulama ile farklı bölgelere, farklı miktarlarda, su ve gübre uygulanabilmektedir. Yürütülen proje ile Ladik deneme sahasında, sistemin nasıl çalıştığını test edilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Projemiz TÜBİTAK tarafından da desteklenmektedir" dedi.

GİRDİ MALİYETİNDE DE TASARRUF

Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, "Sistemin ana amacı, uydudan ve insansız hava aracından alınan görüntülerin farklı bölgelere, farklı miktarlarda sulama yapmakta değerlendirilmesi. Daha sonra da bu görüntülere göre de sistemin otomatik olarak büyük arazilerde, farklı bölgelere, farklı miktarlarda su bırakabilmesidir. Böylelikle hem işçilikten tasarruf edeceğiz hem diğer girdi maliyetlerinden tasarruf edeceğiz hem sudan tasarruf edeceğiz hem de verimi arttırarak daha karlı bir üretim yapacağız" diye konuştu.

'İLK DEFA BURADA UYGULANIYOR'

Projenin dünyada ve Türkiye'de tek olduğunu belirten Köksal, "Sistemde geliştirdiğimiz damla sulama ile değişken oranlı sulama yapabilen bir teknoloji, dünyada ve Türkiye'de ilk defa burada uygulanıyor. Ladik ilçesinde testleri devam eden sistemin eksikliklerini bu proje sayesinde belirleyip, uygulamaya aktarılabilir bir seviyeye getirme hedefindeyiz" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ /Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Tarım

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