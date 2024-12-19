Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
"Ahmet Özer DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş"

OMÜ'de 'Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim' Dijital Sergisi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, 'Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim' konulu dijital sergi düzenleyerek katılımcılara yerleşkeyi sanal ortamda gezdirdi ve 2D-3D tasarımlar sergiledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesinde "Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim" dijital sergisi gerçekleştirildi.

Yeni Medya Topluluğu tarafından düzenlenen dijital sergide, yerleşke modellenerek katılımcılara dijital ortamda yerleşke gezdirildi, sanal ortamda Yeni Medya Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan videoların gösterimi yapıldı, 2D ve 3D tasarımlar ve fotoğraflar sergilendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, serginin artık geleneksel hale gelen bir sergi niteliğinde olduğunu belirterek, "Geçen sene sadece fakültemiz modellenmişti, bu sene ise yerleşkemizin tamamını modelledik. Belki ilerleyen senelerde kaymakamlık ve belediye binamızı da modelleyerek sergi gerçekleştirebiliriz. Projede emeği geçen Yeni Medya Topluluğumuzdaki herkese çok teşekkür ediyorum. Dijitalleşen dünyada öğrencilerimizin de böyle bir proje hayata geçirmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı." dedi.

Sergiye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Nedim Engin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
img

Süper Lig takımı 2. Lig ekibine elendi
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

2 dakika için ülke değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.