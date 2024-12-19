OMÜ'de 'Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim' Dijital Sergisi Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesinde "Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim" dijital sergisi gerçekleştirildi.

Yeni Medya Topluluğu tarafından düzenlenen dijital sergide, yerleşke modellenerek katılımcılara dijital ortamda yerleşke gezdirildi, sanal ortamda Yeni Medya Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan videoların gösterimi yapıldı, 2D ve 3D tasarımlar ve fotoğraflar sergilendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, serginin artık geleneksel hale gelen bir sergi niteliğinde olduğunu belirterek, "Geçen sene sadece fakültemiz modellenmişti, bu sene ise yerleşkemizin tamamını modelledik. Belki ilerleyen senelerde kaymakamlık ve belediye binamızı da modelleyerek sergi gerçekleştirebiliriz. Projede emeği geçen Yeni Medya Topluluğumuzdaki herkese çok teşekkür ediyorum. Dijitalleşen dünyada öğrencilerimizin de böyle bir proje hayata geçirmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı." dedi.

Sergiye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Nedim Engin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.