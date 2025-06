OMÜ'de Mezunlar Günü Coşkuyla Kutlandı

OMÜ'de 'Mezunlar Günü' buluşması

Rektör Aydın :

"Kıvanç kaynağımız, kalite elçilerimizsiniz"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen Mezunlar Günü Programı, kampüsün sıcak atmosferinde geçmiş ile geleceği bir araya getirerek mezunlarla anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Sizler bizim gözümüzde sadece üniversitemizin diploma verdiği bireyler değilsiniz. Bundan daha önemlisi, kurumsal hafızamızın birer canlı tanığı, Ondokuz Mayıs markasını başarıyla buluşturan kalite elçilerimizsiniz" dedi.

OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezine düzenlenen mezun buluşması saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. OMÜ mezunu olan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı Nahide Saygün Akkal mini bir konser verdi. Akabinde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Okullarımızın içinde bulunduğu kampüsler, aynı zamanda öğrencilerimizin umut tohumlarının ekildiği ümit bahçeleridir. Buralarda yeşeren tohumların, ülkemizi güzelleştiren çiçeklere dönüştüğünü görmek, bizler için eşsiz bir mutluluk vesilesidir. Hayat her birimize ayrı ayrı tonlar bahşetse de, farklılıkların zenginliğiyle OMÜ çatısı altında toplanabilmemiz, ailemizin gücünü göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. Sizler bizim gözümüzde sadece üniversitemizin diploma verdiği bireyler değilsiniz. Bundan daha önemlisi, kurumsal hafızamızın birer canlı tanığı, Ondokuz Mayıs markasını başarıyla buluşturan kalite elçilerimizsiniz. Her biriniz, eğitim-öğretim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve birikimi, farklı alanlarda kıymete dönüştüren kıvanç kaynağımızsınız. Mevcut öğrencilerimizin 'Ben de yapabilirim' duygusuna ilham olan örnek büyükleri ve modellerisiniz. Kanaatimce bu buluşmamız yalnızca anıların tazelenmesi değil, aynı zamanda OMÜ'lü olma bilincini pekiştiren, ortak projelere dair heyecanlarımızı besleyen, geleceği birlikte inşa etme arzusunun da ifadesidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak mazide olduğu gibi yarınlarda da hep yanı başınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Burası sadece sizi mezun eden bir okul olmayıp, ihtiyaç duyduğunuz her an bilim kapısından içeri girebileceğiniz bir yuvanızdır. Katılımınız bizler için büyük değer taşımaktadır" diye konuştu.

"Mevcut öğrencilerimize rehberlik yapmanızı hedefliyoruz"

OMÜ Mezunlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, "Bu kampüsün her köşesinde sizden bir iz, sizden bir hatıra var. Yıllar sizi bu sıralardan ayırmış olabilir ama kökleriniz her zaman burada. Mezunlar Günü, işte bu kökleri yeniden hissetmek, bağlarımızı tazelemek ve o büyük OMÜ ailesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmek için bir fırsattır. Unutmayın ki, bu kapı size her zaman açıktır. Düzenleyeceğimiz programlar sayesinde siz değerli mezunlarımızla iletişimi güçlendirmeyi, Üniversitemizin imkanlarından faydalanmanızı sağlamayı, deneyimlerinizi aktarmak suretiyle mevcut öğrencilerimize rehberlik yapmanızı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca çekiliş, halk oyunları gösterileri oldu. Program mezun yemeği ile son buldu.