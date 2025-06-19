OMÜ'de Mezuniyet Sergisi: Genç Sanatçılardan 250 Eser

Dört yılın renkli özeti: OMÜ'de 250 eserlik mezuniyet sergisi sanatseverlerle buluştu

SAMSUN - Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı'nın 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan karma sergi, hem genç sanatçıların mezuniyet heyecanına sahne oldu hem de sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

OMÜ Eğitim Fakültesi'nde kapılarını açan sergide grafik, heykel ve resim çalışması olmak üzere toplam 250 eser yer aldı. 25 Haziran'a kadar açık kalan sergi, farklı tekniklerle üretilmiş dikkat çekici çalışmalarıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı. Geleceğin resim-iş öğretmenleri, dört yıllık eğitim süreçlerinde kazandıkları bilgi ve deneyimi sergiledikleri eserlerle gözler önüne serdi. Dijital çizimden soyut ekspresyonizme, geleneksel motiflerden çağdaş yoruma kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, öğrencilerin sanatsal tarzlarını da yansıttı. Resim ve heykel çalışmalarındaki özgün kompozisyonlar ile grafik tasarımlardaki güçlü anlatımlar sergide öne çıkan detaylar arasında yer aldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan 9. sergi olma özelliğini taşıyan etkinlik, aynı zamanda OMÜ'nün sanat eğitimi alanındaki birikimini de ortaya koydu. Sergi, öğrencilere mezuniyet öncesi önemli bir vitrin olma imkanı sunarken, OMÜ'nün 50. yılına yakışır bir kültürel etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

"Öğrencilerimiz kendi özgün çalışmalarını sunmak istediler"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, "Burada bölümüzden mezun olacak 35 öğrencimize ait eserlerden oluşan karma bir mezuniyet sergisi gördük. Bu sergide yaklaşık 250 eser bulunmaktadır. Eserlerin bir kısmı resim, bir kısmı heykel, bir kısmı grafik tasarım ve özgün baskı eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserler öğrencilerimizin 4 yıl boyunca emek verdiği çalışmaların bir çıktısı olarak sunulmaktadır. Sergide bulunan çalışmalarda örneğin grafik tasarım ürünlerinde kurumsal kimlik çalışmalarından kitap resimlemeleri, sosyal içerikli afiş tasarımlarından ticari ürünlere kadar eserler bulunmaktadır. Eserlerimizin bazıları soyut tasarımlardan bazıları ise gerçekçi tasarımlardan oluşmaktadır. Çeşitli atık materyallerin kullanıldığı, mermerlerin kullanıldığı heykel çalışmaları var. Resim çalışmalarında öğrencilerimiz kendi özgün çalışmalarını sunmak istediler. Özgün baskı çalışmaları da var. Bu çalışmaların bazıları metal tabakaların üzerine yapılan çalışmalar, bazıları ağaç baskı olarak karşımıza çıkan çalışmalardır" dedi.

Ayrıca OMÜ'nün 50. yılında düzenlenen bu sergi ayrı bir anlama kazandı. 50. yılda açılan bu sergi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Öğrenciler ise hayallerinde bölümleri okudukları için mutlu oldukları ve mezuniyetlerini böyle bir sergi ile taçlandırdıkları için gurur duyduklarını söylediler.

Serginin açılışına ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.