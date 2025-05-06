OMÜ'de Hıdırellez Kutlamaları Geleneksel Oyunlarla Coştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın habercisi Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yanında yer alan yeşil alanda gerçekleştirilen kutlamalar, hem eğlenceli hem de kültürel yönüyle dikkati çekti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman, yaptığı konuşmada, Türk kültüründe baharın gelişinin Hıdırellez ve Nevruz'la kutlandığını belirtti.

Şişman, "Nevruz, İslamiyet öncesine dayanan ve Doğu Türklüğü tarafından kutlanan bir bayramken, Hıdırellez, İslam sonrası dönemde Hızır ve İlyas figürleri etrafında gelişen bir inanışla Batı Türklüğünde benimsenmiştir. Bu özel gün, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşan, uğradığı yerlere bolluk ve bereket getiren bir figürdür." ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda, yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuvalla koşu, kaşıkla yumurta taşıma, yakantop, çömlekten mani çekme gibi pek çok oyunla öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Dilek ağacı etkinliğiyle de Hıdırellez'in simgesel ritüelleri yaşatıldı.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.