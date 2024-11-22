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OMÜ'de Emekli Öğretim Görevlileri 24 Kasım'ı Kutladı

OMÜ'de Emekli Öğretim Görevlileri 24 Kasım'ı Kutladı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 42 emekli öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Programda resim sergisi açıldı ve öğrencilerin konseri ile etkinlik sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

OMÜ Eğitim Fakültesi'nde emekli öğretim görevlisi için düzenlenen programda konuşan emekli öğretim görevlisi Gülay Tütüncü, üniversitede çalışmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Tütüncü, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Sergisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek ise buluşma programının yanı sıra resim sergisi de açtıklarını kaydetti.

Ağçiçek, sergide üniversiteden emekli olan öğretim üyeleri ile kentte resim yapan öğretmenlerin yaptığı resimlerin yer aldığını aktardı.

Pasta kesimi, resim sergisi ve öğrencilerin düzenlediği konser gösterileri ile devam eden program, müzik öğretmenliği öğrencilerinin nostalji konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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