OMÜ'de Domateste Genom Düzenlemesi Projesine TÜBİTAK Desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" projesi TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bayram Ali Yerlikaya yürütücülüğünde, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kavas'ın araştırmacı olarak yer aldığı "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan domateste antosiyanin birikimini artırarak yenilikçi bir görsel belirteç sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, domates bitkisinde antosiyanin birikimi artırılarak hem transformasyon başarılarının hızlı ve düşük maliyetli biçimde görsel olarak tespiti hem de yüksek antioksidan kapasiteye sahip yeni domates hatlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeyle geliştirilecek sistemle bitki ıslahı ve biyoteknoloji araştırmalarında zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken, sürdürülebilir ve yenilikçi bir tarım teknolojisi ortaya konmuş olunacak.

Proje yürütücüsü Yerlikaya, antosiyaninlerin bitkilerde mor, kırmızı ve mavi renklenmeden sorumlu doğal bileşikler olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Antosiyaninler yalnızca bitkilerde stres toleransını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri sayesinde insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle, domateste antosiyanin birikimini artırmak hem bilimsel hem de uygulamalı açıdan değerli bir hedef." ifadelerini kullandı.

Proje sonuçlarının, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması ve uluslararası bilimsel konferanslarda sunulması planlanıyor.