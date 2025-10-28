Haberler

OMÜ'de Domateste Genom Düzenlemesi Projesine TÜBİTAK Desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 'Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi' projesi ile TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı'ndan destek almaya hak kazandı. Proje, domateste antosiyanin birikimini artırarak yenilikçi bir görsel belirteç sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" projesi TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bayram Ali Yerlikaya yürütücülüğünde, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kavas'ın araştırmacı olarak yer aldığı "Domateste CRISPR Tabanlı Genom Düzenlemesi ile Antosiyanin Temelli Görsel Belirteç Geliştirme" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan domateste antosiyanin birikimini artırarak yenilikçi bir görsel belirteç sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, domates bitkisinde antosiyanin birikimi artırılarak hem transformasyon başarılarının hızlı ve düşük maliyetli biçimde görsel olarak tespiti hem de yüksek antioksidan kapasiteye sahip yeni domates hatlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeyle geliştirilecek sistemle bitki ıslahı ve biyoteknoloji araştırmalarında zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken, sürdürülebilir ve yenilikçi bir tarım teknolojisi ortaya konmuş olunacak.

Proje yürütücüsü Yerlikaya, antosiyaninlerin bitkilerde mor, kırmızı ve mavi renklenmeden sorumlu doğal bileşikler olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Antosiyaninler yalnızca bitkilerde stres toleransını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri sayesinde insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle, domateste antosiyanin birikimini artırmak hem bilimsel hem de uygulamalı açıdan değerli bir hedef." ifadelerini kullandı.

Proje sonuçlarının, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması ve uluslararası bilimsel konferanslarda sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.