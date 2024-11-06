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OMÜ'de Atatürk'ü Anma Günü Konseri Düzenlendi

OMÜ'de Atatürk'ü Anma Günü Konseri Düzenlendi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirildi. Konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve şiirler seslendirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde OMÜ Çevre Topluluğu, OMÜ Kadın Girişimcilik, OMÜ Diksiyon, OMÜ Dil Konuşma ve Yutma topluluklarınca "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi.

OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu Başkanı Hatice Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için birçok topluluk ile iş birliğinde konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i biz gençlere emanet etti. Bu mirası yaşatmak, onu daha ileriye taşımak bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Bugünün gençleri olarak Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini ve azmini yaşatmaları gerektiğini anlatan Aksoy, "Eğitimimizle, sanatıyla, bilimiyle bu mirası daha da büyütmek için çalışmalıyız. Unutmayalım ki Atatürk'ün en büyük hayali çağdaş ve aydınlık bir Türkiye'dir. Onun gösterdiği yolda yürüme kararlılığımız bize düşen en önemli görevdir. Onun anısına seslendireceğimiz eserlerle kalplerimizdeki sevgi ve saygıyı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra şiirler de seslendirildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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