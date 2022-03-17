OMÜ'de 168 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, unvanı yükselen her öğretim üyesini üniversitenin yükünü paylaşan bireyler olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin gelişmesinde üniversitelerin çok önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Ünal, öğretim üyelerine de bu konuda büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Taşıdıkları cüppeler ve alınan unvanların kendilerine ciddi yük getirdiğine işaret eden Ünal, "Yük ağırlaştıkça hoşgörünün artması, küçük şeylere takılarak çalışma başarısına zarar verecek davranışlardan uzak durulması gerekiyor." dedi.

Ünal, dünyada yeni bir oyun kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun hepimiz farkındayız. 15 yıl önce alınan birtakım önlemlerin bizi bugün nereye getirdiğinin de farkındayız. Bugün üzerine yürünülmesi kolay olmayan bir ülkeysek, geçmişteki büyüklerimizin aldıkları önlemlerdendir. Bize güven duygusu olarak yansıyan bir devletimiz var. Devletin bir gücü var. Bu güç karşısında devletin şemsiyesi altında yaşayan bütün bireylerin öz güveni var. Bu öz güvenin sürdürülmesi özellikle dünyadaki temel aktörler arasında yer almak ya da olumsuzluğu ortadan kaldırma noktasında bir misyon üstlenen Türkiye'nin hepimizin gücüne desteğine şiddetle ihtiyacı var. Yetiştirdiğimiz her öğrenci, ülkemizin, milletimizin geleceği açısından değerlidir."

Törende daha sonra bir üst unvana terfi eden 168 öğretim üyesi, fakülte dekanları eşliğinde cübbelerini giydi.