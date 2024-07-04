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OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 350 öğrenci için tören düzenlendi. Törende öğrencilere diplomaları verildi ve kepler havaya atıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulundan mezun olan 350 öğrenci için tören düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen mezuniyet törenindeki konuşmasında, 2002-2003 akademik yılında 240 öğrenci ile eğitime başlayan yüksekokulda bugün 6 programda yaklaşık 1700 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınabilmesi için yetişmiş ara insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Aydemir, "Bundan yola çıkılarak kurulmuş olan yüksekokulumuzda tüm derslerini başararak diploma almaya hak kazandınız. İlerideki başarılarınız bizlere gurur kaynağı olacaktır. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Okul birincisi Emin Çetinkaya'nın konuşmasının ardından başarılı öğrencilere hediyeleri ve başarılı belgeleri ile mezun öğrencilere diplomaları verildi.

Ardından mezun olan 350 öğrenci keplerini havaya attı.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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