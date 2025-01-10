OMÜ Akademisyeni Yapay Zeka ile Türkiye'nin İlk Yerli Veri Analiz Projesini Geliştirdi

OMÜ'lü akademisyenden dünyada ilk ve tek yerli proje: Yapay zeka ile veri analizi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bir akademisyen istatistiksel veri analizi alanında Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek yerli yazılım olma özelliğini taşıyan bir site yaptı. Site sayesinde hem kendi mezun ettiği öğrencileri istihdam etti hem de bir kişinin 10 günde yapabileceği analizi saniyeler içerisinde yapmayı başardı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Murat, OMÜ Teknopark bünyesinde geliştirdiği 'İstabot' adlı projesiyle istatiksel veri analizini saniyeler içerisinde yapabiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteği alan akademisyen, projesiyle günlerce süren veri analizi saniyelere indirdi. Projesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Naci Murat, "Burada yapmış olduğumuz proje kapsamında kendi mezun etmiş olduğumuz ve özel sektörde çalışmak isteyen istatistik alanında meraklı olan ve gerekli eğitim almış olan öğrencilerimizi projelerimizle istihdam ediyoruz. Bizimle çalışan arkadaşlarımız aynı zamanda yüksek lisans eğitimlerine devam ediyorlar. Biz bu projede yapay zeka destekli istatiksel veri analizi yapıyoruz. Bir doktor, bir diş hekimi, bir sağlık çalışanı, bir sağlık bilimleri fakültesindeki doktora, yüksek lisans öğrencisi veya bir akademisyenin çok rahat bir şekilde verilerini sisteme yükleyerek saniyeler içerisinde hiçbir istatiksel altyapısı olmaksızın çok rahatlıkla istatiksel veri analizini yapabiliyor. Normal olarak baktığımızda bireysel olarak 1 analiz 10 günde yapılırken yapay zeka desteğiyle geliştirdiğimiz bu proje ile saniyeler içerisinde analiz sonuçları hem Türkçe hem İngilizce olarak size sunuyor. Elde ettiğimiz bu sonuçları çok rahat bir şekilde sistem üzerinde indirebiliyorsunuz. Geliştirdiğimiz olan bu sistem devasa boyutlara ulaşan lisans ücretleri bedellerini ortadan kaldırdı. Döviz olarak bu paranın yurt dışına çıkmasını engelliyoruz. Örnek olarak bir uzmanlık öğrencisi 3 tane farklı ilaç grubunu deneyecek. Elde edilmiş olan hastalardaki sayısal ölçümleri karşılaştıracak. Bu hemoglobin olabilir, protein olabilir. Bu ölçümleri karşılaştırmak istiyor. Sisteme girerek bu işlemi yapabiliyor. Ülkemizde tüm üniversitelerde görev alan öğretim elemanı sayısı 183 bin 743 kişidir. Her bir araştırmacının istatistiksel veri analizi için harcayacak olduğu minimum zaman 1 saattir. Toplamda 183 bin 743 saatlik bir süreçte analizler tamamlanmaktadır. Yani tüm akademisyenler veri analizi için toplamda 21 yıllık bir zaman harcamaktadır. İstabot ile bir analiz süreci ortalama 2 saniye olarak değerlendirildiğinde toplam harcanan zaman 102 saat olmaktadır. Yani ortalama 5 günlük bir sürece düşmektedir. 21 yıllık bir insan gücünü 5 günlük bir sürece düşürerek alan profesyonellerinin zaman israfını ortadan kaldırmaktadır. KOSGEB'in bize sağlamış olduğu imkan, Teknopark'ın bize sağlamış olduğu imkan ve üniversitede üretmiş olduğumuz bilimsel faaliyetlerin bir ürüne dönüşmesidir. Bilimsel çalışma yaparak sadece makale üretmiş olmuyor. Yaptığımız çalışmayı ürüne dönüştürerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" dedi.