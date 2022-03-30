OMÜ 50 ülkede "Yabancı Öğrenci Sınavı" yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bu yıl 50 ülkenin 72 şehrinde "Yabancı Öğrenci Sınavı" (YÖS) yapacak.

OMÜ Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, yabancı öğrenci sayısı bakımından bölgede önemli bir konumda olan OMÜ ile Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi arasında OMÜ-YÖS sınavı öğrenci alımı için protokol yapıldığı belirtildi.

OMÜ-YÖS'ün 50 ülkenin 72 şehrinde aynı anda yapılacağı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslararası öğrenci alım işlemlerinde tek sınav ile 9 üniversiteye tercih hakkı sunan OMÜ-YÖS, bu yıl 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. OMÜ-YÖS sonuçları ile 9 üniversite ilk yerleştirmelerinde uluslararası öğrenci alımı yapacak. Tek bir sınavla 9 üniversiteden tercih yapabilme imkanını sunan üniversitelerarası bu birliktelik, uluslararası öğrenciler için Türkiye'de yükseköğretime kabul edilmek için büyük bir fırsat olacak. Sınavlar Almanya, Belçika, Fransa, Endonezya, Katar, Mısır, Afganistan, Filistin, Arnavutluk, Özbekistan, Tunus, Nijerya gibi ülkeler başta olmak üzere 5 kıtada 50 ülkenin 72 şehrinde gerçekleştirilecek."

Açıklamada, İngilizce, Arapça, Fransızca ağırlıklı olmak üzere her ülkenin diline göre sınav bilgilerini içeren afişlerin hazırlandığı da kaydedildi.