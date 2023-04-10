Ömerli'de elektrik ve MOBESE direkleri kaldırılıyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye, ilçede gelişi güzel yerleştirilen elektrik ve MOBESE direklerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye, ilçede gelişi güzel yerleştirilen elektrik ve MOBESE direklerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla elektrik ve MOBESE direklerinin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ilçede yaya ve araç geçişine engel olan, görüntü kirliliğine neden olan elektrik ve MOBESE direklerini kaldırarak daha nezih bir ortamın oluşmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Altındağ, "İlçemizin tüm mahallelerinde yapmayı planladığımız bu çalışmayı inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Daha yaşanılabilir bir Ömerli için çalışmalarımız durmadan devam edecektir." ifadelerini kullandı.