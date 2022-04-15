Ömer Türkçakal Bulvarında bahar temizliği

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede budama ve çevre temizliği çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yaz ayları öncesinde ağaçların ve çevrenin temizliğini gerçekleştiren Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarında çalışma başlattı. Zakkum ağaçlarına budama işlemi yapıldı.

DAHA FERAH BİR GÖRÜNÜM

Park ve Bahçeler ekiplerinin her yıl bahar aylarında gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri ve ağaçların budama ve temizlik işlemleri bu yıl da devam ediyor. İzmit'ten Gölcük ilçesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Ömer Türkçakal Bulvarı yolu üzerinde orta refüjde bulunan zakkum ağaçlarının budaması yapıldı. Ekipler koordinasyonlu bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin bir kısmı zakkum ağaçlarını budarken diğer bir kısmı tırpan ve temizliğini yaptı. Ağaçların budanması ve temizlenmesiyle bulvar daha temiz ve ferah görünüme kavuştu.

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