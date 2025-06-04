Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam Ömer Onay, 'Yitik Alemler', 'Zamandan Önce' ve 'Noktrün' serilerini içeren 'Bilinç Akışı' sergisini 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Ömer Onay'ın "Yitik Alemler", "Zamandan Önce" ve "Noktrün" serilerini bir araya getirdiği "Bilinç Akışı" sergisi, 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Onay, geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı Noktrün serisinin devamı niteliğindeki sergide, 40 yıllık sanat serüveninden imgeleri izleyiciyle buluşturacak.

"Yitik Alemler" başlıklı seride, modernitenin ürettiği sorunlar karşısında kendini tahkim etmek isteyen bir zihnin eleştirisi sunan Onay, yeni baştan tasarlanmış bir doğanın sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor.

"Zamandan Önce" serisinde iç dünyasından doğan izlenimlerini tuvale aktaran sanatçı, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlamalardan oluşan bir çalışmaya imza atıyor.

Onay, "Noktrün" serisinde ise Bozkır sanatının motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor.

Küratörlüğünü Lütfi Şen'in yaptığı sergi 7 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Ömer Onay hakkında

Ömer Onay, 1958'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resim Bölümünü 1984'te tamamlayan ve reklamcılık sektöründe uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yapan sanatçı, 1990-2009 arasında kendi kurduğu reklam ajansını yönetti.

Onay, 2005'ten itibaren çocukluğundan beri tutkusu olan resim çalışmalarına ağırlık verdi ve "Noktürn" serisi eserlerini hayata geçirdi. Sanatçı, 2023'te Page Gallery'de açılan ilk kişisel sergisinde "Noktrün" serisindeki çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Termometreler bakın kaç dereceleri görecek
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.