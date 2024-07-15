Üye Girişi
Haberler

Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, şehadetinin 8. yıl dönümünde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Öğretmen Süleyman Sayılan, 125 kilometrelik yolu bisikletle gelerek kabri ziyaret ettiğini belirtirken, Yeter Görür ise duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler Halisdemir'in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'125 KİLOMETRE YOLU BİSİKLETLE GELDİK'

Nevşehir'den 2 arkadaşıyla bisikletle Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için gelen öğretmen Süleyman Sayılan, "Yaşadığımız duygu tarifsiz. Böyle insanlar oldukça bizim ülkemizin sırtı yere gelmez. Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 125 kilometre yolu bisikletle geldik. Onu saygıyla anıyoruz" dedi.

Torunuyla Aksaray'da Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için gelen Yeter Görür (57) ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Evladımı görmeye geldim. Onun için dua ettim. O karanlık gecede hepimiz üzüntüyle sabahlara kadar bekledik. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. Burada duygulanmamak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Halisdemir 15 Temmuz Türkiye Niğde Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
title