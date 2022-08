Ömer Fethi Gürer: "Tüik Her On Yılda Bir Yapılması Gereken Tarım Sayımını 20 Yıldır Gerçekleştirmedi. Bu Nedenle Veriler Sağlıklı Değil"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 2001 yılından bu yana tarım sayımının yapılmadığını belirterek, "TÜİK her on yılda bir yapılması gereken tarım sayımını 20 yıldır gerçekleştirmedi. Bu nedenle veriler sağlıklı değil. Çoğu bağ bahçe olarak Tarım İl Müdürlüğü'nde kayıtlı görülen yerler ne yazık ki artık tarla" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İl Müdürlüğü'nün resmi kayıtlarına göre bağ ve bahçe olarak görünen ancak tarlaya dönen Niğde'nin Bor ilçesi İftiyan bölgesinde açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"TÜİK HER ON YILDA BİR YAPILMASI GEREKEN TARIM SAYIMINI 20 YILDIR GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

"Ülkemizde tarımla ilgili sorunlar bitmiyor. En son tarım sayımı 2001 yılında yapıldı. TÜİK her on yılda bir yapılması gereken tarım sayımını 20 yıldır gerçekleştirmedi. Bu nedenle veriler sağlıklı değil. Çoğu bağ bahçe olarak Tarım İl Müdürlüğü'nde kayıtlı görülen yerler ne yazık ki artık tarla. Önünde bulunduğumuz alanda Tarım İl Müdürlüğü'ne göre bağ, bahçe olarak görünüyor. Oysa ne dikili ağaç ne omca kalmış. Kayıtlarda buraların üretim yapılan alanlar olarak varsayılması verilerin doğru olarak ortaya çıkmasını sağlamıyor. Onun için bir an önce tarım sayımı yapılmalıdır.

"5 MİLYON TARIM ARAZİMİZ TARIM DIŞI KALDI"

1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın verilerine göre 28 milyon hektar tarım arazimiz vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre 23 milyon 100 bin hektar tarım arazimiz görünüyor. 5 milyon tarım arazimiz, tarım dışı kalmış. Ancak hali hazırda bağ ve bahçe olarak görünen çoğu yerde ise ne omca var ne ağaç var. Doğru verilere ermek için TÜİK bir an önce tarımda sayım yapmalı, gerçekçi verileri açıklamalı. Türkiye, her yıl TÜİK eliyle bitkisel üretimde yaptığı tahminlerde bazı ürünlerde 2 milyon ton yanılıyor. Bunları ortadan kaldırmanın yolu tarım sayımının bir an önce yapılması, gerçek verilerin kamuoyuna yansıtılmasıdır."