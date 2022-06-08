Ömer Fethi Gürer: Ev Sahibi Olmak Halkın Büyük Bir Kesimi İçin Artık Hayal Oldu - Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konut fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Vatandaşlık için konut alanlar, konut fiyatlarındaki yükselişi avantaja çevirip yatırım aracı olarak kullananlar ve yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesi sonrası konut sahibi olup ülkemizde ikamet edenlerle beraber konut ve kira fiyatları arttı… Ev sahibi olmak, halkın büyük bir kesimi için artık hayal oldu" dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, artan konut fiyatlarını değerlendirdi. Gürer, şunları kaydetti:

"NÜFUSUMUZA EKLENEN HER KİŞİNİN KARŞILIĞI BİR KİRACI"

"2012 yılında, nüfusumuz yaklaşık 75 milyonken kirada oturan kişi sayısı yüzde 20'lik orana ve 15 milyona tekabül etmekteydi. 2021 yılında nüfusumuz yaklaşık 82 milyon olurken kirada oturan kişi sayısı ise yüzde 26'lık oranla yaklaşık 22 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam da göstermektedir ki nüfusumuza eklenen her kişinin karşılığında bir kiracı artıyor.

"İNŞAAT MALİYETİ YÜZDE 102, KONUT FİYATI YÜZDE 110 ARTTI"

TÜİK'in verilerinde, inşaat maliyetlerinin son bir yıllık süreçte yüzde 102, bina inşaat maliyetinin yüzde 98 ve bina dışı inşaat maliyetinin ise yüzde 113 seviyesinde arttığı görülmektedir. Bu artışlar, konut fiyatlarının yüzde 110 artmasına sebep olan başlıca etmenler arasındadır. Piyasa koşullarında ise artış daha yüksek geçekleşmiştir. Türkiye genelinde konut birim fiyatları 9 bin 502 lira olarak hesaplandı.

Ülkemizde 2 artı 1, 90 metrekare konut fiyatının 855 bin; 3 artı 1, 120 metrekare konut fiyatının ise 1 milyon 140 bin lirayı bulduğu görülüyor. Konut fiyatları şehirlere göre oransal değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar, geçen yıla göre İstanbul'da yüzde 138,2 oranında artarak 15 bin 342 liraya, Ankara'da yüzde 121,2 artarak 6 bin 831 liraya, İzmir'de ise yüzde 119,9 oranında artarak 11 bin 48 liraya çıktı. Yaşanan bu artış sonucunda 120 metrekare ev fiyatları İstanbul'da 1 milyon 841 bin lira, Ankara'da 820 bin lira ve İzmir'de 1 milyon 325 bin lirayı buldu.

" EV SAHİBİ OLMAK, HALKIN BÜYÜK BİR KESİMİ İÇİN ARTIK HAYAL OLDU"

Bu ülkede, 20 yıllık AKP iktidarında halkın gitgide yoksullaştığı bir süreci yaşadık. Gelinen noktada yönetememenin halk üzerinde olumsuz yansımaları her geçen gün artıyor. Kira ve ev fiyatlarının bu denli yükseldiği bir ortamda, insanlar kazandıklarının büyük çoğunluğunu kiraya veriyorlar. Zaten ev sahibi olmak, halkın büyük bir kesimi için artık hayal oldu.

2013 yılında 1 milyon 157 bin konut satılırken 2020 yılında bu rakam 1 milyon 499 bin, 2021 yılında ise 1 milyon 492 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre; 2013'te yüzde 60 olan konut sahipliği oranının, 2020'de yüzde 57,8'e gerilediği görülüyor. Verilerden de anlaşılacağı üzere parası olan ev sahibi olurken eskiden ev hayaliyle yaşayan vatandaşlarımızın AKP iktidarında kaybettikleri umutlarına son olarak bir yenisi eklenmiş oldu."

ANKA / Güncel