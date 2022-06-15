CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı öğrenci affıyla ilgili "Bugüne kadar bu konuyu gündemine almayan ve YÖK'ün yazılı yanıtında böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten siyasi iktidar, seçimlerin yaklaşmasıyla buralardan medet ummaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları halkın sorununu çözmekten çok kendisinin oyunu artıracak yönlere yönelerek mağduriyetlerin sürmesini seyrediyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "öğrenci affı" ile ilgili açıklama yaptı. Gürer, şöyle konuştu:

"AKP İKTİDARI HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK YERİNE MAĞDURİYETLERİNİN SÜRMESİNİ SEYREDİYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek öğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin yararlanacağı bir affın getirileceğini bugün açıkladı. Oysa biz 2019 ve 2021 yılında verdiğimiz kanun teklifleri Meclis'te bekliyor. Bugüne kadar bu konuyu gündemine almayan ve YÖK'ün yazılı yanıtında böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten siyasi iktidar, seçimlerin yaklaşmasıyla buralardan medet ummaya başladı. Oysa 500 binden fazla öğrenci mağdurdu. Öğrencilerin mağduriyetini dahi kendi siyasi amaçları ve emelleri doğrultusunda şekillendiriyorlar. Kanun tekliflerimiz Meclis'te bekliyor. 2 kez bu konuda verdiğimiz kanun teklifi hemen yarın Genel Kurula indirilir, görüşülür ve kanunlaşır. Oysa AKP bunda dahi siyasi amaç güdüyor ve buralardan oy devşirmenin peşinde. Ama öğrenciler de biliyor ki bugüne kadar bu affın çıkarılmamasıyla kaybolan yılları var. Getirilen teklif doğru da olsa haklarının elinden bugüne kadar neden alındığının farkındalar. Af gerçekleşirse binlerce öğrencinin mağduriyeti ortadan kalkar. Bir gerçek daha var ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları halkın sorununu çözmekten çok kendisinin oyunu artıracak yönlere yönelerek mağduriyetlerin sürmesini seyrediyor. Bu da bunun ispatı."

Gürer, konuyla ilgili daha önce Meclis'e verdiği soru önergelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yanıtlarla ilgili bilgi verdi. Yanıtlar şöyle:

"ÖĞRENCİLERE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI, 2016 YILINDA 150, 2017 YILINDA 290 VE 2018 YILINDA İSE 516"

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alman konuya ilişkin yazıda, her ne kadar Yükseköğretim Kuramları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinde 'Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası Yükseköğretim Kuruluna bildirilir' denilmiş ise de, mevcut mevzuatta bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasının önünde bir engel bulunmadığı, soru önergesinde yer alan 'öğrenci affı' yasama konusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde olduğu, üniversiteler tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) iletilen bilgiler üzerinde yapılan sorgulamalar sonucunda; üniversitelerde öğrencilere verilen disiplin cezası sayısının 2016 yılında 150, 2017 yılında 290 ve 2018 yılında ise (16.11.2018 tarihi itibariyle) 516 olduğu belirtilmektedir."

"YÜKSEKÖĞRETİM KUMLU BAŞKANLIĞINDA 'ÖĞRENCİ AFFI' İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA BULUNMADIĞI BELİRTİLMEKTEDİR"

"Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı'ndan alman 02.07.2020 tarihli konuya ilişkin yazıda; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca, yükseköğretim kurumlarından 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkının verildiği, bunun dışında Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı'nda "öğrenci affı" ile ilgili bir çalışma bulunmadığı belirtilmektedir."

ANKA / Güncel