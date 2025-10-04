Haberler

Ömer Çelik'ten Sumud Filosu Aktivistlerine Selam

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Çelik, aktivistlerin mesajının insanlık için önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
