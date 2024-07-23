AK Parti Sözcüsü: Sokak Hayvanlarına Yönelik Düzenlemeler Katliam Değil, Güvenlik İçin

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

Çelik, toplantıda Avrupa'daki seçim sonuçları ve aşırı sağın yükselişi konusunun değerlendirildiğini söyledi.Çelik, "Bütün Avrupa'daki seçimleri değerlendiren bir sunum yapıldı. Avrupa özelinde baktığımızda aşırı sağın yükselişinin bir bakıma balansının bozulmasını yakından takip ettiğimizi söylemek isterim. Demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da güçlü olmasını ifade ediyoruz. Bu bakımdan çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile ilgili çifte standartta, Gazze'de aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik pasifizmde görüyoruz. Aşırı sağın yükselişi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Birinci meselemiz Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in güvenli bölge olarak nitelendirdiği yerlere bile saldırı söz konusu. Maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlama değil, tam tersine bütün bölgeyi tehlikeye atan soykırımcı bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok devlet Filistin devletini de tanımıştır" dedi.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma

Çelik, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin de "Burada hep beraber göreceğiz ki ABD'de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu'yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek" diye konuştu.

Çelik şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

10 ilimiz aynı anda vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Şu ana kadar 76 binden fazla deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanımız ifade etti bu sayı yıl sonuna kadar 200 bini bulacak. 2025 yılı bitmeden tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız şunu bilsin, gündem ne kadar yoğun olursa olsun, üzerinden zaman ne kadar geçerse geçsin onların konuları bizim takibimizdedir.

Ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir.

"Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek"

Ömer Çelik, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi konusunda yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:

"Burada esas mesele, ortada bir problem yok da biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı oldu. Arzu ettiğimiz şey bunları sokaklarımızda görmemek. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü eylem planı var. En sonunda herhangi bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir. Esas mesele ortak akıl ile hareket etmek. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Yasayla ilgili birçok eylem planı oluşturulmuştur. Tutup da bunu farklı bir yere çekmenin lüzumu yoktur."

Biden'in adaylıktan çekilmesi

Çelik, eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi ve John Biden'in adaylıktan çekilmesiyle ilgili bir soruya da "Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Siyaset şiddeti topyekun dışlaması gerekir. ABD'deki demokratik kurumlar ile ortaya çıkacak zaaflar tüm dünyayı etkileyecektir. Tabii ki ABD demokrasisin, kongresinin Netanyahu'yu desteklemesine eleştirilerimiz var. Onun ötesinde siyasette tıkanma görüyoruz. İsten demokratların ister cumhuriyetçilerin adayı seçilsin, biz saygılıyız. Kim seçilirse seçilsin hangi dosyalarla çalışacağımız konusunda hazırlığımız tamdır" yanıtını verdi.

Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt

Çelik'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa o hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz" sözleri soruldu. Çelik, "Özel'in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık" dedi.

TRT'de Kürtçe dili ile ilgili kanal açıldığını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok yasaklar kalktı. Türkiye terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürk vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP'li milletvekilleri vardı. Özel'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye'de yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclis'imiz zaten çalışıyor."