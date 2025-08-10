Ömer Çelik'ten Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm devlet kurumlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."