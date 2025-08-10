Ömer Çelik'ten Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara destek mesajı gönderdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm devlet kurumlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.