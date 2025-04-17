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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik eleştirilerine yanıt vererek, bu söylemlerin demokrasiyi hedef aldığını belirtti. Çelik, Özel'in dilinin siyasi muhalefet olarak tanımlanamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iktidara yönelik sözlerini eleştirerek, "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'cunta' diyen, Meclis Başkanlığına 'savaş açmaktan' bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkı karşı karşıya getiren bir kampanyaya öncülük ettiğini ileri sürdü. Çelik, şu görüşlere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'cunta' diyen, Meclis Başkanlığına 'savaş açmaktan' bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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