Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt: 'Tarihin Vicdanı Tarafından Mahkum Edilmiş Biri'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, onun tarihin vicdanı tarafından mahkum edildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına bir yenisini eklediğini belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.