AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemine tepki gösteren siyasi partilere teşekkür mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemi üzerine çeşitli siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti. Çelik, bu ortak hassasiyetin ülkenin değerli bir unsuru olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı açıklamalarda bulunan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı, farklı siyasi partilerin temsilcilerinin çok değerli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Çelik, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
