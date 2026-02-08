AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemine tepki gösteren siyasi partilere teşekkür mesajı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı açıklamalarda bulunan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.
