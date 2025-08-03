Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrailli bakanlarla birlikte fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığını lanetledi ve Netanyahu hükümetinin tüm dinler için bir tehdit olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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