AK Parti Sözcüsü Çelik'ten düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyeti için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
