Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze İşgaline Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını 'Nazi işgali' olarak nitelendirerek tüm dünyanın buna karşı durması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
