Haberler

Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: 'Alıkonulan Yolcular Derhal Serbest Bırakılmalı'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Çelik, İsrail'in saldırılarını insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir." dedi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamladıklarını belirtti.

Sumud Filosu'na katılanların, insanlığın yüz akı olan bir yolculuğa çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

" İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail'in saldırıları bir kere daha insanlığa karşı işlenmiş suç ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler, eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, özgür Filistin ve insanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

Yüzde yüz kusurlu! Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle komik ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.