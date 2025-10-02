Haberler

Ömer Çelik'ten Gazze'ye İnsani Yardım Fırtınasına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine sert bir dille karşı çıkarak, bunun insanlığa düşmanlık olarak nitelendirildiğini vurguladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde

Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.