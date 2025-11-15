Ömer Çelik'ten Filistin Devleti'nin 37. Yıldönümüne Dair Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkının haklı davası, bizim ve tüm insanlığın davasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıldönümü kutlu olsun. Filistin halkının haklı davası, bizim ve tüm insanlığın davasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kahraman ve şerefli Gazze halkını bir kere daha selamlıyoruz."