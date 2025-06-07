Ömer Çelik'ten Ferdi Zeyrek'e Geçmiş Olsun Mesajı

Ömer Çelik'ten Ferdi Zeyrek'e Geçmiş Olsun Mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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