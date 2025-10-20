Haberler

Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri: 'Husumet Üretim Merkezi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP yönetimini sert bir dille eleştirerek, 'husumet üretim merkezi' olarak tanımladı ve saldırılara karşı tavizsiz cevap vereceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi artık kendilerini 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin, milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
