Ömer Çelik'ten CHP'nin Yönetim Değişikliği Üzerine Açıklama

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Biz, siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırmasına ve geçici yönetim kurulunun atanmasına ilişkin kararına değindi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç. Orada sadece bazı yayınlarda 'Kayyum atandı.' falan deniyor. Halbuki yargı süreci gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme ve daha önceki bir CHP il yönetimini tekrar atamış. Bir öncekinde siyasi yasaklılık durumu olduğu içindir belki o. Onu mahkemenin nasıl takdir ettiğini bilemiyorum ama bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey.

Biz, siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir. O bakımdan onunla ilgili herhangi bir detay değerlendirme yapmamız doğru değil ama görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış ve daha önceki bir CHP il yönetimi oraya ihtiyati tedbir açısından kayyum olarak değil koyulmuş yani yargı süreci devam ediyor. İtiraz süreci devam ediyor, biz de onu takip ediyoruz."