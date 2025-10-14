Ömer Çelik'ten, CHP Lideri Özel'e Yanıt: Dış Politika Anlamına Gelemeyecek Ama Politik Magazin Olarak Değerlendirilebilecek Bir Yaklaşım Sergiliyor

(ANKARA)- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidarı eleştirdiği grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin, "Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan zirveye ilişkin şunları söyledi:

"Tüm dünyanın gündemi, dün Şarm El-Şeyh'de gerçekleşen zirve. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu soykırımcı İsrail'in katliamları ve soykırımları başladığı günden itibaren dünyanın her yerinde, her diplomatik platformda dillendirdiği ilke; Hamas'ın herhangi bir şekilde İsrail tarafından tanımlandığı şeklinde bir terör örgütü olmadığı, Hamas'ın ve Filistinlilerin vatanlarını savunan insanlar olduğu ve burada soykırım politikalarını gerçekleştiren, bu katliamlara imza atan bu katillerin eninde sonunda hukuk önünde hesap vermesi gerektiğiydi. Tabii nihai çözüm son tahlilde bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan mutlak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek başka bir yol yoktur"

"Provokasyona çok açık bir süreç"

İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes sürecinin provokasyona açık olduğunu belirten Çelik, "Provokasyona çok açık bir şu süreç ama tüm bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte imzacısı olduğu niyet beyanı, bu iki yıllık dönemdeki bu soykırım politikalarına karşı gelinen yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu soykırım politikalarına karşı orada bulunan bütün liderlerle birlikte bir uluslararası irade net bir şekilde kendisini göstermiştir. Uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. ve gelinen nokta itibariyle ve ondan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağıyla ilgili anlaşma noktasında ilerlemenin yolu açılmıştır" dedi.

"Sürecin tanımı neyse o tanıma uygun olarak bu meselenin yürütülmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyoruz"

Çelik, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımız aynı şekilde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seyahat dönüşü gazeteci arkadaşlarımız ile yaptığı beyanda da net bir şekilde ortaya koyduğu gibi 'Terörsüz Türkiye'nin bir takım devletler tarafından herhangi bir şekilde veya bir takım odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına, rayından çıkartılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Gündemle ilgili konuyu hiçbir şekilde odağı kaybetmemek lazım. Odak, PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır, gerçekleşmesidir. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Bunun dışında buna başka gündemler eklenmeye çalışılması, bu gündeme zam yapılması veya bu gündeme tenzilat yapılması gibisinden yaklaşımlar sürecin sağlıklı işlemesine karşı açık veya örtülü karşıt yaklaşımlardır. Bunların hiçbir şekilde maruz görülemeyeceğine, sürecin tanımı neyse o tanıma uygun olarak bu meselenin yürütülmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyoruz."

"Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz"

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arazi üzerine inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi için Bahçeli'ye teşekkürlerini bildirerek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinden Türkiye'nin, belki de Avrupa'nın en büyük Cem Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz, beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

"Politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında iktidara yönelik eleştirilerine yanıt veren Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Tabii bu bahsettiği dış politika konularında son zamanlarda sık sık yaptığı bir şey var. Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, cemevlerinin ibadethane olup olmayacağına ilişkin soruya Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca, AK Parti'nin de bütün siyasi iktidarları döneminde Alevi canlarımızın yanında olduk. Sürekli olarak Türkiye'deki birçok alanda ayrımcılıkla, eşitsizlikle mücadele ettiğimiz gibi bu konuda da ayrımcılıkla ve eşitsizlikle mücadele ettik. Biz kendimizi Alevi canlarımızdan görüyoruz. Biriz, beraberiz. Aynı kaderi, aynı ülkeyi, aynı vatandaşlığı, aynı kaderdaşlığı paylaşıyoruz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik. Şimdiye kadar da bu konularda pek çok kere son derece ileri adımlar attık. Bu bahsettiğiniz konu çerçevesinde de bizim kendi yetkili kurullarımızla bunu değerlendirecektir. Sonunda Cumhur İttifakı olarak tek bir görüşü, müspet bir çerçevede oluşturmuş olacağız" yanıtını verdi.

Kamuoyunda tartışılan Askeri Hastanelerin tekrar açılacağı konusuna ilişkin soruya Çelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın kapsamlı bir rapor hazırladığını belirterek, "Askeri hastaneler konusu da dahil olmak üzere geniş bir çerçevede yeni yaklaşımların, yeni mekanizmaların üretilmesi, güncellenmesi konusunda Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra onların hayata geçtiğini göreceğiz, uygun bulunanların" dedi.

"Makul bir fiyat ile vatandaşımız ı n ev kiralanması söz konusu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin yeni konut projesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, "Vatandaşlarımızın daha makul fiyatlarda kiralanabilecek sosyal konut yapmak ile ilgili kapsamlı bir çerçeve var. Kapsamlı bir plan hazırlık var. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu hazırlıklar yapılıyor. Bu sosyal konutlar ortaya çıktığı zaman hem makul bir fiyat ile vatandaşımıza ev kiralanması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi"

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katılacağı ancak son anda katılmadığı iddiasına yönelik soruya da Çelik, "Biz Her türlü senaryoya hazır olduğumuz için böyle bir durum geldiğinde nasıl davranılacağı ile ilgili de bir çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim size: Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi, aynı zirvede olmayı kabul etmezdi, aynı masada olmayı kabul etmezdi"yanıtını verdi.