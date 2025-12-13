AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AK Parti Grup Başkanvekili Usta'ya yönelik ifadelere tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir milletvekilinin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik sözlerine ilişkin, "Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla Hanım'a dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve yüce Meclis'e saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla Hanım'a dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve yüce Meclis'e saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla Hanım'ın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir."