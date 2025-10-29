Ömer Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz."