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Ömer Çelik'ten 23 Nisan Kutlaması

Ömer Çelik'ten 23 Nisan Kutlaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, milletin varoluş iradesini vurguladı. Çelik, çocuklara armağan edilen bu bayramın gelecek nesiller için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 23 Nisan, en zor şartlarda bile millet olarak varoluşumuzun imzalarını atmaya devam edeceğimizin iradesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"23 Nisan en zor şartlarda bile millet olarak varoluşumuzun imzalarını atmaya devam edeceğimizin iradesidir. Çocuklara armağan edilmiş bu bayram, gelecek nesillerin bu iradeyi daha ileriye götüreceğine inancın ifadesidir. Türkiye Yüzyılı'nı bu azimle kucaklıyoruz. Nice bayramlara. Bu bayramda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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