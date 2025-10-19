Ömer Çelik'ten 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhtarların demokrasideki önemine vurgu yaparak 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Muhtarlarımız demokrasimizin köklerini ve gücünü temsil ediyor. Değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel